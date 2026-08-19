Chats spooky

Par Colored Caramel Plongez dans un monde rempli de chats espiègles, de petites araignées trop mignonnes, de potions et de citrouilles. Choisissez votre ambiance préférée, à la lueur d'une bougie, sous un plaid ou avec un chocolat chaud, et partez à la rencontre de ces chats et chatons adorablement effrayants. Choisissez vos couleurs et vos effets, et découvrez un monde 100% cozy. 1 - CHOISISSEZ VOS OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNISSEZ-VOUS DE VOS PLUS BELLES COULEURS pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITEZ D'UN MOMENT COCOONING avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges