Le dressing à coudre

Des modèles intemporels et une collaboration unique avec la célèbre marque de prêt-à-porter Promod En collaboration avec la célèbre marque Promod , retrouvez 8 modèles de vêtements aussi intemporels que faciles à confectionner ! Jupe portefeuille, jupe évasée, blouse romantique, chemisier, robe à volants, veste, gilet sans manches, pantalon : ce joli vestiaire pourra se prêter à toutes les occasions, chic comme casual, été ou hiver. Une introduction richement illustrée reprend les bases de la couture à la machine (prise en main, l'utilisation de la surjeteuse, les différents types de couture...) puis les projets sont expliqués en pas à pas photos.