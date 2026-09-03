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Le dressing à coudre

Promod, Orane Lerenard

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Des modèles intemporels et une collaboration unique avec la célèbre marque de prêt-à-porter Promod En collaboration avec la célèbre marque Promod , retrouvez 8 modèles de vêtements aussi intemporels que faciles à confectionner ! Jupe portefeuille, jupe évasée, blouse romantique, chemisier, robe à volants, veste, gilet sans manches, pantalon : ce joli vestiaire pourra se prêter à toutes les occasions, chic comme casual, été ou hiver. Une introduction richement illustrée reprend les bases de la couture à la machine (prise en main, l'utilisation de la surjeteuse, les différents types de couture...) puis les projets sont expliqués en pas à pas photos.

Par Promod, Orane Lerenard
Chez Solar

|

Auteur

Promod, Orane Lerenard

Editeur

Solar

Genre

Couture, tricot

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Le dressing à coudre

Promod, Orane Lerenard

Paru le 03/09/2026

144 pages

Solar

22,90 €

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