La Fiancée du Roi des Flammes

Leur amour interdit pourrait tout embraser... même leur royaume. Arrachée à un funeste destin, Isavelle a été choisie par le roi des flammes pour devenir sa promise. Haut de plus de deux mètres, chevauchant le dragon le plus féroce de la nuée, Zabriel est un Alpha qui prend ce qu'il veut et réduit en cendres ceux qui osent lui résister. Mais derrière sa force impitoyable se cache un homme capable de douceur, qui a peu à peu apaisé les blessures d'Isavelle et éveillé en elle un désir qu'elle ne peut plus nier. Alors que sa première chaleur approche, Zabriel s'apprête à la revendiquer pleinement en tant qu'Omega et épouse. Pourtant, leur union fait naître des tensions et des complots. Isavelle n'est pas qu'une simple promise : elle est aussi une sorcière, et son existence même divise le royaume. Tandis que des ennemis surgissent des ombres, prêts à tout pour empêcher leur mariage ou renverser le roi, le danger rôde à chaque instant. Protéger l'homme qu'elle aime pourrait bien laisser son coeur saigner parmi les cendres.