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Contrats spéciaux

Daniel Mainguy

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Un Cours complet et synthétique qui présente les contrats ayant un régime dérogatoire au droit commun. Vendre, acheter, louer, prêter, construire, etc. : tels sont les contrats spéciaux classiques auxquels il convient d'ajouter tous les autres contrats issus des lois ou de la pratique (les contrats de distribution, de production, de santé, de transport, de mandat, de construction, etc.). Utile pour les étudiants comme pour les praticiens, cet ouvrage rend compte de cette diversité, à travers les méandres des lois générales et spéciales les plus récentes, les aspects internationaux (la vente internationale de marchandises), la jurisprudence et la pratique contractuelle, sans omettre les grandes controverses en la matière. Le plan organise les contrats par objet (contrats portant sur une chose, contrats de production et de distribution et les contrats portant sur un service) et décline ensuite les différents types de contrats, en présentant pour chacun d'entre eux, les mécanismes généraux et spéciaux (règles légiférées, jurisprudence et pratique), règles de la vente en général, puis la vente aux consommateurs, aux enchères, internationale, commerciale, etc. Enfin, l'ouvrage tente de rendre compte de la réalité de ces contrats, usuels plus que spéciaux, et d'en identifier la plupart, de la banale vente aux complexes contrats d'affaires.

Par Daniel Mainguy
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Daniel Mainguy

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit des obligations

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Contrats spéciaux

Daniel Mainguy

Paru le 15/10/2026

Editions Dalloz

29,00 €

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Scannez le code barre 9782247240456
9782247240456
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