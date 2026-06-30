G7 et match

Sans prévenir la Suisse, le président français réunit à Evian les chefs d'Etat et de gouvernements les plus industrialisés. Le président des Etats-Unis débarque à Genève façon Apocalypse Now. La région est en état de siège. L'armée est déployée. Le traumatisme du G8, en 2003, renaît. Genève avait été vandalisée par des casseurs-voltigeurs bien préparés. La cité craint le pire et elle se barricade. Un contre-sommet coalise et exprime les colères. La parano revient. Les heurts reprennent. Comment ? Pourquoi ? Ce récit complète celui de 2003. Le même auteur réunit deux grands photographes genevois pour décrire l'imbroglio politique et l'ambiance étrange de ces jours sans fin. Ce document pour l'histoire se lit comme un roman illustré.