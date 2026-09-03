Qui est Dieu ? Comment rencontrer Jésus-Christ ? Pourquoi le monde a-t-il été créé ? Comment parler de la Trinité, de la grâce, du mal et de la souffrance dans le monde ? Autant de questions auxquelles répond Credo, ce guide pratique, pensé pour vivifier votre foi et faire grandir votre relation avec Dieu. Chaque chapitre fournit des clés concrètes pour nourrir spirituellement l'âme du chrétien dans son quotidien : enseignements et repères catéchétiques, prières, paroles de l'Evangile, espaces de réflexion, temps de méditation et capsules vidéo. Au fil de pages richement illustrées, ce livre se veut un outil unique, structuré, clair, donnant accès à un trésor de ressources pour offrir un contenu doctrinal sûr, enraciné dans la tradition de l'Eglise et la prédication dominicaine, pleinement ajusté aux attentes contemporaines. Que ce soit pour faire ses premiers pas dans l'Eglise, y retrouver sa place ou accompagner d'autres personnes en chemin, cet ouvrage propose un itinéraire simple et accessible. Un parcours pour comprendre, approfondir et vivre la foi aujourd'hui.