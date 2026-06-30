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Aux portes du Grand Siècle

Régine Dubois Jacques

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Au XVIIe siècle, dans une Europe déchirée par les guerres et les tensions religieuses, la famille de Robaulx tente de préserver son honneur et ses terres de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Tandis que le monde bascule vers le Grand Siècle de Louis XIV, les destins s'entrecroisent, tiraillés entre fidélité, devoir et bouleversements intimes. Au coeur de ce tumulte, Victoire et Charles de Robaulx voient naître une passion secrète, aussi intense que dangereuse, capable de défier les normes et les équilibres établis. Mais dans une époque d'instabilité, où les conflits et les ambitions royales redessinent les frontières, chaque décision peut tout faire basculer. Une grande narration historique et familiale où s'entrelacent mémoire, transmission et destin individuel, portée par la force des liens et la fragilité des élans humains face au cours de l'Histoire.

Par Régine Dubois Jacques
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Régine Dubois Jacques

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

XVIIe siècle

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Aux portes du Grand Siècle

Régine Dubois Jacques

Paru le 30/06/2026

400 pages

Les éditions du Panthéon

27,50 €

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