T'choupi a de plus en plus confiance

Grandir en confiance avec T'choupi : une histoire tendre pour apprendre à croire en soi ! Un album qui aborde avec douceur l'un des grands défis des tout-petits : oser être soi et croire en ses capacités. Une histoire où T'choupi doute de ses goûts et de sa capacité à se faire des copains, avant d'apprendre à reconnaître ce qu'il aime vraiment et à prendre confiance en lui. Une histoire tendre et rassurante, qui accompagne le tout-petit dans la construction et l'estime de soi pour l'aider à grandir sereinement, dès 2 ans.