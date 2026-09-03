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#Album jeunesse

T'choupi a de plus en plus confiance

Thierry Courtin

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Grandir en confiance avec T'choupi : une histoire tendre pour apprendre à croire en soi ! Un album qui aborde avec douceur l'un des grands défis des tout-petits : oser être soi et croire en ses capacités. Une histoire où T'choupi doute de ses goûts et de sa capacité à se faire des copains, avant d'apprendre à reconnaître ce qu'il aime vraiment et à prendre confiance en lui. Une histoire tendre et rassurante, qui accompagne le tout-petit dans la construction et l'estime de soi pour l'aider à grandir sereinement, dès 2 ans.

Par Thierry Courtin
Chez Nathan

|

Auteur

Thierry Courtin

Editeur

Nathan

Genre

Tchoupi

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T'choupi a de plus en plus confiance

Thierry Courtin

Paru le 03/09/2026

32 pages

Nathan

6,30 €

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Scannez le code barre 9782095058715
9782095058715
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