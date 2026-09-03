Un tendre jeu de cache-cache en feutrine pour éveiller bébé avec Romy, la plus migronne des petites souris ! Dans le grenier de la maison, qui est cachée derrière le coffre à jouets ? Romy, bébé souris ! Tiens, Romy a entendu du bruit. Qui est là ? C'est moi, répond papa ! Romy joue dans le jardin, quand elle voit quelque chose qui brille... Coucou Camille, bébé chenille ! Avant d'aller au lit, que cache Romy sous son oreiller ? Un trésor ! Bonne nuit, bébé souris ! Un petit album tout doux où bébé soulève l'un des 5 grands flaps en feutrine de la page, spécialement conçu pour ses mains, pour y découvrir un nouvel élément ou un nouvel ami.