Le tact n'est pas de la gentillesse. C'est de la justesse. Un déjeuner de famille. Une remarque qui pince. Tu sens monter ce serrement familier, et deux mauvais réflexes te guettent : avaler la pique et ruminer trois jours, ou répondre trop fort et regretter trois mois. Entre ces deux impasses, une troisième voie existe. Plus discrète. Plus tenable. Plus juste. Cette voie porte un nom : le tact. Pas la politesse de surface, pas l'art d'arrondir les angles, pas l'esquive bienveillante. Le tact, c'est dire vrai - avec le fond juste, la forme juste, le moment juste. Refuser sans culpabiliser. Critiquer sans blesser. Poser une limite sans menacer. Recadrer sans humilier. Désamorcer une tension sans la laisser brûler. Répondre à un passif-agressif sans se salir. Réparer un mot de travers sans s'écraser. Léa, Martin, leur fille Emma, un beau-frère trop sûr de lui : tout se joue le temps d'un week-end en famille, où chaque conversation peut sauver le lien ou le briser. Derrière le récit, une méthode : DOSER (Dignité, Objectif, Synchronisme, Exactitude, Rigueur). Cinq curseurs à régler avant les conversations qui pèsent. Vingt outils nommés, ancrés dans des scènes que tu reconnaîtras (en couple, en famille, entre amis, au travail). Des phrases prêtes à adapter, pour les moments où la voix tremble, où l'esprit cherche. A la lecture, tu apprendras à tenir le fond sans casser la forme. A garder le lien sans renoncer à la vérité. Et, peu à peu, à devenir ce qu'on remarque sans le nommer : une présence tranquille, qui sait parler juste sous tension.