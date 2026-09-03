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#Roman francophone

Toutes les vies de Théo

Nathalie Azoulai

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"Quand elle entendit sauter le bouchon de champagne, Rose, la petite soeur de Léa, surgit du fond de l'appartement en hurlant ses vivats. Théo l'avait complètement oubliée. - Vive Théo ! Vive Théo ! J'adore les hommes qui épousent des Juives, dit Rose, ce sont eux les vrais mensch". Léa et Théo se marient à vingt-cinq ans. Elle est juive, lui ne l'est pas. Mais cette différence scelle leur amour et ravit leurs familles. La mère de Théo, d'origine allemande, voit ses rêves de réparation exaucés. Rose, soeur cadette de Léa, épousera un Breton catholique. Mais deux décennies plus tard, le 7-Octobre vient bouleverser ces ententes cosmopolites. Et si l'altérité tant désirée n'était plus suffisante pour s'aimer ?

Par Nathalie Azoulai
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Nathalie Azoulai

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

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Toutes les vies de Théo

Nathalie Azoulai

Paru le 03/09/2026

256 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Scannez le code barre 9782073142665
9782073142665
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