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Le monde Floroïde

Jean-Noël Bertora

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Face à l'irréversible suprématie d'une nature devenue consciente, les derniers survivants d'une humanité déchue tentent de trouver leur place. Ce nouveau monde impose sa loi à travers les Sylvimaines - des êtres hybrides mi-végétaux, mi-humains - et les Champs Clans, véritables cerveaux de ce nouvel écosystème. Dans cette ambiance à la fois allégorique et métaphysique, la confrontation n'est plus seulement une lutte pour la survie, mais un vertigineux face-à-face philosophique entre deux règnes que tout oppose.

Par Jean-Noël Bertora
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean-Noël Bertora

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Science-fiction

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Le monde Floroïde

Jean-Noël Bertora

Paru le 07/07/2026

352 pages

Le Lys Bleu

26,00 €

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