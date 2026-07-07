Le monde Floroïde

Face à l'irréversible suprématie d'une nature devenue consciente, les derniers survivants d'une humanité déchue tentent de trouver leur place. Ce nouveau monde impose sa loi à travers les Sylvimaines - des êtres hybrides mi-végétaux, mi-humains - et les Champs Clans, véritables cerveaux de ce nouvel écosystème. Dans cette ambiance à la fois allégorique et métaphysique, la confrontation n'est plus seulement une lutte pour la survie, mais un vertigineux face-à-face philosophique entre deux règnes que tout oppose.