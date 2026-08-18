Dans Andromaque dans une berline rouge, on suit Andromaque dans un monde post-catastrophe où la chaleur a rendu la surface inhabitable et forcé l'humanité à vivre dans des néopolis souterraines. Menteuse magnifique et conteuse sensuelle, elle invente des récits de mer et de sirènes pour survivre au réel. Refusant à la fois le mensonge institutionnel et l'enterrement définitif sous terre, elle quitte sa maison condamnée et prend la route dans sa berline rouge vers la mer, traversant souvenirs d'enfance, amours et ruines intimes. Le texte explore le désir, la mémoire, la fuite et la persistance du fantasme comme ultime espace de liberté face à un monde qui s'effondre mais continue de prétendre tenir.