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#Roman francophone

Andromaque dans une berline rouge

Nanténé Traoré

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Dans Andromaque dans une berline rouge, on suit Andromaque dans un monde post-catastrophe où la chaleur a rendu la surface inhabitable et forcé l'humanité à vivre dans des néopolis souterraines. Menteuse magnifique et conteuse sensuelle, elle invente des récits de mer et de sirènes pour survivre au réel. Refusant à la fois le mensonge institutionnel et l'enterrement définitif sous terre, elle quitte sa maison condamnée et prend la route dans sa berline rouge vers la mer, traversant souvenirs d'enfance, amours et ruines intimes. Le texte explore le désir, la mémoire, la fuite et la persistance du fantasme comme ultime espace de liberté face à un monde qui s'effondre mais continue de prétendre tenir.

Par Nanténé Traoré
Chez L'arbre de Diane

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Auteur

Nanténé Traoré

Editeur

L'arbre de Diane

Genre

Littérature française

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Andromaque dans une berline rouge

Nanténé Traoré

Paru le 18/08/2026

120 pages

L'arbre de Diane

16,00 €

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Scannez le code barre 9782930822433
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