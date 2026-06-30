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Le reggae à travers ses textes

Eric Doumerc

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Cet ouvrage constitue une suite au livre intitulé Le reggae dans le texte, publié aux éditions Camion Blanc en 2014, et qui proposait une série d'analyses textuelles de chansons de reggae sorties entre 1967 et 1988. Les textes rassemblés dans cet ouvrage concernent les années 1970 et font apparaître le développement à la Jamaïque d'une tradition rhétorique et lyrique fondée sur les traditions orales jamaïquaine et britannique, sur l'idéologie rastafarienne, ainsi que sur de multiples autres sources comme les musiques soul et country issues des Etats-Unis. L'héritage biblique demeure bien sûr prépondérant dans cette tradition rhétorique et fédère les différentes influences. L'approche adoptée consiste ici à contextualiser les textes présentés et à élucider les difficultés lexicales et culturelles.

Par Eric Doumerc
Chez Camion blanc

|

Auteur

Eric Doumerc

Editeur

Camion blanc

Genre

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

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Le reggae à travers ses textes

Eric Doumerc

Paru le 30/06/2026

Camion blanc

26,00 €

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