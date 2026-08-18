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#Roman francophone

Bureau des projections lumineuses

Matteo Terzaghi

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Chaque jour, une multitude d'images vient à notre rencontre puis disparaît derrière nous. Mais certaines demeurent, accrochées à la mémoire ? : un nuage de vapeur, un bolide lancé à toute vitesse, une chaussure solitaire, des parapluies-corneilles, deux roues sans bicyclette, le fantôme d'un tigre gentil... Gravées dans l'esprit de l'auteur, ces images deviennent le point de départ de courtes proses où divagations et réflexions plus sérieuses se mêlent pour former une singulière traversée intérieure. Dans ce mystérieux Bureau des projections lumineuses, photographies, figures errantes et fragments de vie se répondent comme autant de blocs erratiques dans le paysage de la pensée.

Par Matteo Terzaghi
Chez Editions art&fiction

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Auteur

Matteo Terzaghi

Editeur

Editions art&fiction

Genre

Littérature Italienne

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Bureau des projections lumineuses

Matteo Terzaghi trad. Christian Viredaz

Paru le 18/08/2026

130 pages

Editions art&fiction

19,00 €

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