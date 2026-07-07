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#Essais

Les libertés individuelles pour une démocratie effective

Carl Eugène

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Avec cet essai incisif, Carl Eugène propose une lecture audacieuse du monde contemporain, où la raison et la science doivent supplanter les croyances héritées. S'appuyant sur Auguste Comte et sa loi des trois états théologique, métaphysique et positif il affirme que la connaissance humaine doit désormais atteindre sa pleine maturité en s'ancrant dans une démarche rationnelle. A travers son parcours marqué par la marginalisation, l'auteur interroge les dérives des institutions et défend la liberté individuelle. Il réhabilite également l'amour comme fondement essentiel du bonheur. Porté par une réflexion philosophique engagée, cet ouvrage invite à refonder notre société sur les bases de la vérité, de la responsabilité et de la dignité humaine.

Par Carl Eugène
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Carl Eugène

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Ouvrages généraux

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Les libertés individuelles pour une démocratie effective

Carl Eugène

Paru le 07/07/2026

168 pages

Les éditions du Panthéon

18,50 €

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