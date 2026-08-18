Travaux pratiques

Homme réservé et original, Jean-Frédéric Schnyder est un artiste aussi reconnu des spécialistes de l'art que peu connu du grand public. Il est considéré comme un "artiste d'artistes" en raison de son influence discrète mais centrale sur l'art contemporain en Suisse. Ce portrait, qui a pour ambition de le faire découvrir, prend la forme d'une enquête ; Fabienne Radi collecte des indices à travers les oeuvres, les commentaires qu'elles ont suscités, les propos de gens ayant côtoyé "JFS" et une visite chez lui à l'heure du goûter. L'inspecteur Columbo est la figure de référence pour mener à bien à cette entreprise : une figure de la pop culture, opérante autant du côté de l'autrice (pour les questions candides) que de l'artiste (pour les réponses à côté). Homme discret et réservé, Jean-Frédéric Schnyder est un artiste suisse aussi reconnu des spécialistes de l'art que peu connu du grand public, en particulier en Suisse romande ; il est considéré comme un "artiste d'artistes" . Ce portrait prend la forme d'une enquête en collectant des indices à travers ses oeuvres, les propos de gens l'ayant côtoyé et une visite chez lui à l'heure du goûter. On y croise aussi l'inspecteur Columbo, le chef scout Baden Powell, l'artiste Ed Ruscha, le champion de cyclisme Laurent Fignon, le cinéaste Jean-Luc Godard et un cake au chocolat Sprüngli.