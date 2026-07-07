Dans le paisible village agricole de Bringville, Sam, dix ans, nourrit une passion dévorante pour l'espace. Un soir, une étrange lumière traverse le ciel avant de s'écraser dans un champ de maïs. Avec son frère, il découvre une mystérieuse sonde spatiale... et, sans le savoir, déclenche une série d'événements inexplicables. Rêves troublants, distorsions du temps, présences inquiétantes : Sam comprend peu à peu qu'un passage entre deux mondes s'est ouvert - et qu'une entité nommée Yukunkun cherche à s'y engouffrer. Aidé de ses frères et de ses amis, il devra faire preuve de courage pour protéger son monde face à une menace qui dépasse l'entendement. Premier tome de la série " Le Monde Fantastique de Sam Legman ", " Yukunkun " mêle mystère, aventure et science-fiction dans un récit haletant.