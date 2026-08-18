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Berlin, ombres portées

Guy Fillion

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Depuis un premier passage en 1958, Guy Fillion revient régulièrement à Berlin où il résida au début des années 1960, alors que la ville était divisée et occupée et qu'il se passionnait pour la littérature de la République de Weimar. Dans ce texte dont l'écriture démarrée en 2018 procède par strates, il joue à cache-cache avec l'histoire et avec ses souvenirs, se remémore les parcours et les perceptions d'alors, relate les difficultés éprouvées depuis à reconnaître des lieux plusieurs fois transformés, et partage le plaisir de trouvailles minuscules et de reconstitutions hasardeuses. Avec une curiosité insatiable, il raconte ses promenades et sa lecture d'une ville en mouvement permanent.

Par Guy Fillion
Chez Warm Editions

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Auteur

Guy Fillion

Editeur

Warm Editions

Genre

Récits de voyage

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Berlin, ombres portées

Guy Fillion

Paru le 18/08/2026

112 pages

Warm Editions

14,00 €

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