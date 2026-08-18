Publié à Moscou en 2018 par Vyrgorod, Pieds en l'air, loin la terre est un recueil posthume qui rassemble les oeuvres complètes de la grande poète et chanteuse russe Yanka Diaghileva. Ecrits entre 1987 et 1991, les textes (poèmes et paroles de chansons) sont proposés chronologiquement, permettant de lire au plus près du mouvement de l'écriture une oeuvre qui fut aussi intense que brève. Imprégné d'éléments de folklore sibérien et de mythologie russe, l'écriture de Yanka Diaghileva évoque à la fois l'univers du conte et la vie quotidienne en Sibérie à la fin des années 80, où l'isba, le bois, la neige, la présence de la forêt ou les engrenages des machines-outils sont des éléments primordiaux. La violence aussi : marquée par l'esprit no future de la culture punk, Diaghileva use d'ironie et d'un humour corrosif pour élaborer une critique de l'Etat soviétique et de sa manière de gouverner les corps et les esprits, notamment des femmes. Selon Marina Skalova, traductrice du livre : "ses textes étaient féministes, sans qu'elle se proclame féministe. Le seul balai qui apparaît sert à foutre le camp. Elle dit la grande envie de prendre le large, de déserter toutes les structures imposées, et la féminité en faisait partie". En effet, évoluant dans un univers presque exclusivement masculin, où les femmes étaient traitées, au mieux, avec condescendance, Yanka Diaghileva a su faire entendre une parole intempestive : "Je suis assise là une femme comme ça / Et je pense que je ne suis pas du tout comme ça / Je n'y pense même pas j'essaie de connaître / Un concombre enveloppé dans un journal fin février / Elevé dans une serre, sans doute / Le symbole phallique me tape sur le système / C'est encore pas mon truc" . Traduction et postface remarquables de Marina Skalova.