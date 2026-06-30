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Grands corpus : jeux d’échelles et enjeux méthodologiques en littérature comparée

Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux, Anne Teulade

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Carla Robison et Aurore Turbiau, Grands corpus, question comparatiste ? Un état des lieux pour des défis de taille Sylvie Ballestra-Puech, Corpus ouverts. Les enjeux épistémologiques des corpus ouverts pour les études métaphorologiques Christine Baron, Corpus interdisciplinaires. Peut-on parler d'un "grand corpus" sur droit et littérature ? Laura Giurdanella et Giuseppe Palazzolo, Corpus collectifs. Du corpus à l'analyse du texte : pour une approche numérique et géo-littéraire collective, l'exemple de MéMo Anne Grand d'Esnon, Corpus palimpsestes. On peut lire mille fois un résumé Wikipédia, mais on ne peut pas lire mille fois mille versions d'un article Wikipédia Marie Kondrat et Matilde Manara, Corpus canoniques. Grandeur et grandesse des corpus Cassandre Martigny, Corpus vertigineux. Réception des figures mythiques : perspectives récentes dans l'approche des textes et modèles antiques Jean-Marc Moura ; Corpus mondiaux. Les corpus de la littérature mondiale Maëlle Savina, Corpus marginalisés. Enjeux et défis d'une comparaison France-Japon Anne Tomiche, Corpus agencés. De "la formule X et Y" aux corpus ouverts

Par Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux, Anne Teulade
Chez Klincksieck

|

Auteur

Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux, Anne Teulade

Editeur

Klincksieck

Genre

Littérature comparée

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Grands corpus : jeux d’échelles et enjeux méthodologiques en littérature comparée

Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux, Anne Teulade

Paru le 30/06/2026

128 pages

Klincksieck

33,00 €

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