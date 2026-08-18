Le cas pratique et les annexes opérationnelles

Ce livre constitue un guide pour se préparer efficacement aux épreuves de cas pratique des concours de catégories A et B de la fonction publique. Il propose une méthode dynamique et encourageante, s'appuyant sur les apports des sciences cognitives et sur un usage raisonné de l'IA, au service d'un contenu pratique et exigeant. - Une méthode claire et progressive pour analyser un dossier documentaire, structurer un raisonnement et produire une réponse professionnelle. - Une progression pédagogique organisée autour de trois repères : - Le conseil du coach, pour identifier les réflexes méthodologiques essentiels, - Le récap' du coach, pour fixer les points clés à retenir, - L'exercice du coach, pour s'entraîner et consolider ses acquis. - Des annales décryptées et corrigées permettant de suivre pas à pas la démarche attendue, complétées par des annales supplémentaires en ligne et des conseils pour aborder l'entretien avec le jury. - Et pour optimiser la mémorisation : des flashcards en ligne ! Alexandre Vignaud est professeur agrégé. Il enseigne à l'IPAG de Bourgogne et prépare à de nombreux concours administratifs.