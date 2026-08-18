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#Essais

Anglais Mon livre de Tle

Sophie Sebah

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Conforme au nouveau programme 2026, cet ouvrage a été conçu pour accompagner les élèves de Terminale pendant toute l'année. Progressif et complet, il met à disposition tout ce qu'il faut pour comprendre, mémoriser et s'exprimer en anglais, en suivant les 6 axes culturels et les 24 objets d'études du nouveau programme. Les points forts : - Chaque axe culturel est analysé à travers 4 objets d'études autour d'une démarche en 4 étapes pour : retenir l'essentiel, progresser en anglais et développer ses compétences linguistiques. - Chaque leçon propose : une analyse visuelle et synthétique des objets d'étude, des lexiques thématiques, des perspectives culturelles et historiques, des outils grammaticaux et des exercices d'auto-évaluation, pour une appropriation progressive et durable des notions. Les plus : - Une rubrique révision à la fin de chaque axe culturel. - 30 fiches de grammaire pratiques et ciblées avec des QCM corrigés. - Des fiches méthode pour réussir à l'oral comme à l'écrit.

Par Sophie Sebah
Chez Ellipses

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Auteur

Sophie Sebah

Editeur

Ellipses

Genre

Anglais

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Anglais Mon livre de Tle

Sophie Sebah

Paru le 18/08/2026

319 pages

Ellipses

16,50 €

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