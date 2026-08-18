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#Essais

BTS GPME 1re et 2e années Annales corrigées

Nadine Bonhivers, Delphine Burglé, Laure Lagier

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Le BTS Gestion de la PME est orienté vers une perception globale de l'activité de la PME et de son environnement. Les titulaires de ce diplôme vont occuper une place importante dans les relations avec les acteurs internes de la PME, mais aussi avec les partenaires externes, privilégiant de fortes compétences en communication, qu'elle soit écrite et orale. Ce manuel propose : - Des fiches de révisions sur l'ensemble du programme des deux années de BTS, de manière à retenir l'essentiel ; - Des schémas pour travailler les notions ; - Des exercices corrigés afin d'évaluer ses connaissances et compétences ; - Des annales corrigées pour réussir les épreuves le jour J.

Par Nadine Bonhivers, Delphine Burglé, Laure Lagier
Chez Ellipses

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Auteur

Nadine Bonhivers, Delphine Burglé, Laure Lagier

Editeur

Ellipses

Genre

Annales

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BTS GPME 1re et 2e années Annales corrigées

Nadine Bonhivers, Delphine Burglé, Laure Lagier

Paru le 18/08/2026

350 pages

Ellipses

22,90 €

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