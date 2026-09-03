Les rois et reines de France - Pour tout savoir ou presque

Un ouvrage riche en savoir pour découvrir les rois et reines de France, explorer leurs destins, comprendre leur époque et apprécier l'héritage qu'ils ont laissé. Figures majeures de l'histoire nationale, de Clovis I à Louis XVI, en passant par Aliénor d'Aquitaine, François Ier ou Louis XIV, ils ont façonné l'Etat, les institutions, la culture et l'imaginaire collectif. Ce livre retrace les grandes dynasties, les règnes décisifs, les luttes de pouvoir, les guerres, les réformes et les alliances qui ont construit le royaume, puis la nation.