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Le droit de la famille en cartes mentales

Antoine Dumoulin

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L'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales" est de proposer des manuels de cours permettant de (re)découvrir le droit grâce à une approche visuelle de la matière et de ses notions essentielles. Les cartes mentales illustrent ainsi des notions juridiques parfois complexes à appréhender afin d'en faciliter leur compréhension. Le droit de la famille en cartes mentales est destiné aux étudiants en Licence et Master de Droit, et aux candidats préparant le concours d'accès au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Cet ouvrage permet de maîtriser les cas essentiels du droit de la famille, notamment les couples non mariés, les couples mariés, la filiation, et l'autorité parentale. Biographie : Antoine Dumoulin est avocat au Barreau de Lyon et chargé d'enseignement en droit des personnes et de la famille à l'Université Jen Moulin Lyon 3.

Par Antoine Dumoulin
Chez Ellipses

|

Auteur

Antoine Dumoulin

Editeur

Ellipses

Genre

Famille

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Le droit de la famille en cartes mentales

Antoine Dumoulin

Paru le 18/08/2026

247 pages

Ellipses

23,00 €

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