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008 Apprenti espion Tome 23

Shun Matsuena

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L'auteur de Ken-Ichi, le disciple ultime nous régale avec une comédie scolaire dynamique et renversante dans un lycée pour agents secrets. Accepté dans une école d'agents secrets à laquelle il n'a jamais postulé, Eight Akashi fifinit par y poursuivre des études. Notre héros progresse bataille après bataille, et bientôt, il affffronte des ennemis surpuissants ! La guerre des espions entre Nakano et les Dogra Magra s'intensifie ! Afin d'arrêter l'attaque des drones dans Tokyo, les six élèves se dirigent vers le vaisseau ennemi volant à 5 000 m au-dessus de la ville. Là, les attend un des dirigeants les plus puissant des Dogra Magra. En colère, Lulus donne des coups de patte de chat à Asuya (? ! ). En effet, il n'a pas attrapé la main de Kamizuki, son ancien camarade de Nakano qui s'était réjoui de leurs retrouvailles. Or, l'équipe Delta 3 fifinit par croiser malencontreusement le chemin d'Angst ! Ils doivent affffronter l'ennemi contre qui ils n'ont aucune chance de gagner. Pourtant, les conseils du directeur pourraient les aider !

Par Shun Matsuena
Chez Kurokawa

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Auteur

Shun Matsuena

Editeur

Kurokawa

Genre

Ecchi/érotique

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008 Apprenti espion Tome 23

Shun Matsuena trad. Yuki Kakiichi, Joffrey Seguin

Paru le 03/09/2026

192 pages

Kurokawa

7,30 €

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