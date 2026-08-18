Maths MPSI/MP2I

- Une structure chronologique fondée sur le rythme d'une semaine avec un exercice par jour, et des problèmes à travailler pendant les vacances scolaires. - 243 exercices, tous corrigés. - 17 problèmes, tous corrigés. - Exercices de longueur et de difficulté variés qui abordent l'ensemble des savoir-faire utiles et nécessaires en 1re année. Ce livre balaye les grandes notions de première année et constitue un entraînement idéal pour les devoirs surveillés. Il consolide les connaissances et prépare à la 2e année.