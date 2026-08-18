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Maths MPSI/MP2I

Cédric Thomas

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- Une structure chronologique fondée sur le rythme d'une semaine avec un exercice par jour, et des problèmes à travailler pendant les vacances scolaires. - 243 exercices, tous corrigés. - 17 problèmes, tous corrigés. - Exercices de longueur et de difficulté variés qui abordent l'ensemble des savoir-faire utiles et nécessaires en 1re année. Ce livre balaye les grandes notions de première année et constitue un entraînement idéal pour les devoirs surveillés. Il consolide les connaissances et prépare à la 2e année.

Par Cédric Thomas
Chez Ellipses

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Auteur

Cédric Thomas

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques Prépas

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Maths MPSI/MP2I

Cédric Thomas

Paru le 18/08/2026

470 pages

Ellipses

34,00 €

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