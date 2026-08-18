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Le droit de la protection sociale en cartes mentales

Jessica Attali-Colas

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L'objectif de la collection " Le droit en cartes mentales " est de proposer des manuels de cours permettant de (re)découvrir le droit grâce à une approche visuelle de la matière et de ses notions essentielles. Les cartes mentales illustrent ainsi des notions juridiques parfois complexes à appréhender afin d'en faciliter leur compréhension. Longtemps considérée comme une niche du droit, la protection sociale est devenue au fil du temps une matière incontournable et il convient de définir son organisation, qui comprend la protection sociale de base, la protection sociale complémentaire ainsi que l'aide et les actions sociales. Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Licence 3 et Master de Droit aux candidats au concours d'accès au CRFPA. Biographie : Jessica Attali-Colas est maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lyon 3 Jean Moulin.

Par Jessica Attali-Colas
Chez Ellipses

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Auteur

Jessica Attali-Colas

Editeur

Ellipses

Genre

Sécurité sociale

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Le droit de la protection sociale en cartes mentales

Jessica Attali-Colas

Paru le 18/08/2026

242 pages

Ellipses

26,00 €

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