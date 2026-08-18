Annales corrigées de microéconomie

Conçu pour accompagner les préparationnaires dans leur quête d'excellence académique, cet ouvrage se veut un outil indispensable pour tous ceux qui désirent se préparer de manière rigoureuse et complète en microéconomie. Ce livre rassemble l'ensemble des sujets de 2013 à 2025 du concours de l'ENS et les sujets de 2020 à 2025 du concours de l'EDHEC. Chaque correction est accompagnée d'explications détaillées et, le plus souvent possible, d'illustrations graphiques ou d'applications numériques visant à aiguiser ses compétences en résolution de problèmes et en pensée analytique. Biographie : Bosco Menard est professeur en classe préparatoire aux grandes écoles (Lycée René Cassin à Strasbourg).