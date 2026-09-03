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Opération Yantar

Nicolas Otéro, Olivier Truc

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Mai 2028, un cessez-le-feu a été signé en Ukraine. Précaire, incomplet, mais suffisant pour être présenté comme une victoire diplomatique. Mai 2029. Un attentat à Zaporijia, au coeur de la zone tampon entre l'Ukraine libre et les territoires occupés par la Russie, déclenche une mécanique de désinformation, de manipulation et de montée des tensions. Tandis que les réseaux sociaux s'enflamment, que les rumeurs accusent les bases de l'OTAN dans les pays Baltes d'entraîner les " nazis ukrainiens ", l'Alliance atlantique tente de comprendre ce qui se joue vraiment derrière les écrans de fumée. Entre quartiers généraux, bases militaires, milblogs russophones et opérations d'influence, une guerre hybride prend forme. De la mer Baltique aux couloirs de l'OTAN, en passant par les pays Baltes et les cercles du pouvoir russe, les lignes de fracture se brouillent. Minorités instrumentalisées, stratégies hybrides et vieilles rancunes historiques, Opération Yantar déroule un thriller géopolitique tendu et prophétique...

Par Nicolas Otéro, Olivier Truc
Chez Editions Les Arènes

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Auteur

Nicolas Otéro, Olivier Truc

Editeur

Editions Les Arènes

Genre

Science-fiction

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Opération Yantar

Nicolas Otéro, Olivier Truc

Paru le 03/09/2026

Editions Les Arènes

23,00 €

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