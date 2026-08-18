Le droit constitutionnel de la Ve République

Ce manuel permet une approche du Droit constitutionnel de la Ve République, grâce à un cours complet illustré par des extraits de décisions de justice, des cas pratiques corrigés et des quizz. Outil de travail accessible et pédagogique, il s'articule autour d'un volet consacré à l'organisation et à la séparation des pouvoirs et d'un autre réservé à l'étude des différentes garanties constitutionnelles des droits fondamentaux. Cet ouvrage est destiné aux étudiants de Licence de Droit et de Licence d'AES, aux étudiants de Sciences politiques et aux candidats aux concours administratifs. Biographie : Eric Sales est maître de conférences en Droit public à l'Université de Montpellier.