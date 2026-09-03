Mechanical Buddy Universe Tome 3

Dans un univers mécanique, l'humanité n'est plus l'apanage de l'homme ! Slit Mouth et ses sbires ont accepté une mission qui les mène au manoir de Cordélia Herschel. Shu et les autres domestiques sont bien décidés à protéger leur maîtresse face à cette invasion, mais les assaillants sont coriaces, et c'est finalement la propriétaire des lieux qui doit intervenir ! L'attaque est repoussée, mais Cordélia est ébranlée... Pourquoi sa créatrice lui a-t-elle donné la vie, sacrifiant manifestement son propre corps dans l'opération ? Et comment vivre quand on est le double d'une autre ? Succès instantané dès son apparition sur Internet, Mechanical Buddy Universe offre non seulement de l'action à couper le souffle, mais surtout une galerie de personnages charismatiques, dessinés avec tendresse et drôlerie.