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Mechanical Buddy Universe Tome 3

Kato Takuji, Takuji Katô

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Dans un univers mécanique, l'humanité n'est plus l'apanage de l'homme ! Slit Mouth et ses sbires ont accepté une mission qui les mène au manoir de Cordélia Herschel. Shu et les autres domestiques sont bien décidés à protéger leur maîtresse face à cette invasion, mais les assaillants sont coriaces, et c'est finalement la propriétaire des lieux qui doit intervenir ! L'attaque est repoussée, mais Cordélia est ébranlée... Pourquoi sa créatrice lui a-t-elle donné la vie, sacrifiant manifestement son propre corps dans l'opération ? Et comment vivre quand on est le double d'une autre ? Succès instantané dès son apparition sur Internet, Mechanical Buddy Universe offre non seulement de l'action à couper le souffle, mais surtout une galerie de personnages charismatiques, dessinés avec tendresse et drôlerie.

Par Kato Takuji, Takuji Katô
Chez Editions Ki-oon

| 1 Partages

Auteur

Kato Takuji, Takuji Katô

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Mechanical Buddy Universe Tome 3

Kato Takuji, Takuji Katô trad. Damien Guinois

Paru le 03/09/2026

164 pages

Editions Ki-oon

7,95 €

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