Comment réussir l'épreuve de Spé Physique-Chimie au Bac. Les clés pour s'améliorer Tle

Ce livre est spécialement conçu pour satisfaire les élèves de Terminale qui souhaitent aborder les épreuves de spécialité avec sérénité et augmenter leur moyenne afin de valoriser leur dossier sur Parcoursup. Il comprend l'ensemble du programme de Terminale spécialité physique-chimie divisé en 24 chapitres. - Rappels des notions vues en Première ; - Rubriques " Le coin des maths " où sont expliquées les notions mathématiques nécessaires à la bonne résolution des exercices ; - Des exercices ciblés et leur correction détaillée rédigée ; - Des analyses des énoncés ; - Des rappels de méthodologie et des conseils.