Des maisonnées, une chance pour l'Evangile ?

Dans le contexte de sécularisation de nos sociétés occidentales et de l'érosion des institutions ecclésiales, quel avenir envisager pour l'annonce de l'Evangile ? L'expérience des communautés chrétiennes des premiers siècles qui s'organisaient en maisonnées, ne serait-elle pas de nature à nous inspirer pour aujourd'hui ? A quelles conditions ? Avec quelle pertinence ? L'auteur, après une analyse précise de l'expérience des premières communautés chrétiennes dans leur contexte, s'interroge sur la pertinence de ce modèle de vie ecclésiale, en maisonnées, pour nos sociétés occidentales d'aujourd'hui. Cette réflexion demande un travail de discernement des repères et des critères d'ecclésialité de part et d'autre, et la question de leur continuité dans des contextes extrêmement différents. Au passage, il s'interrogera sur la persistance des intuitions des premières communautés tout au long de l'histoire de l'Eglise et il tentera de repérer quelques expériences de communautés domestiques aujourd'hui.