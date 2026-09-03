Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Poétiques de l'inquiétude

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre collectif est le troisième d'une série de cinq explorant les "Poétiques de la négativité". Il fait suite à Poétiques de l'incomplétude (vol. 49, en 2024) et Poétiques de l'insaisissable (vol. 51, en 2025). Nous vivons une époque d'inquiétude : covid, guerres, dérèglement climatique... Certes, l'inquiétude est un affect pénible, apparemment négatif. Mais il peut être salutaire de s'inquiéter : l'inquiétude peut avoir une fonction d'alerte et de résistance. Ainsi, bien des écrivains ont valorisé l'inquiétude, ou en ont fait un motif créateur de leur oeuvre. Nous pouvons le vérifier de Montaigne à Gide ou Camille de Toledo. La première partie de ce livre est consacrée aux inquiétudes spirituelles et philosophiques, depuis Augustin ("Notre coeur est inquiet..."), jusqu'à Pascal, Kierkegard, Baudelaire, Péguy, Bataille, Mauriac, Bernanos, Montherlant, Juan Benet, Cioran, Jean-Luc Nancy... La deuxième partie explore des inquiétudes psychologiques : à partir de "l'inquiétante étrangeté" freudienne, nous y abordons des oeuvres de Quignard, Kafka, Proust, Rousseau, Pessoa, Michaux, Marie NDiaye... La troisième partie se concentre sur les aspects formels de l'écriture de l'inquiétude : enjambements poétiques, tension narrative, stratégies stylistiques d'évitement, questions de traduction, inquiétudes dans la littérature pour la jeunesse ou dans la science-fiction, productivité esthétique du "déséquilibrisme". La quatrième partie développe enfin des inquiétudes historiques ou politiques : de Stefan Zweig à Camille de Toledo, en passant par Buzzati, Gracq, Char, Vargaftig, Günther Anders, Toni Morrison, la littérature du "near chaos", jusqu'à rejoindre notre présent.

Chez Presses Universitaires de Bordeaux

|

Editeur

Presses Universitaires de Bordeaux

Genre

Méthodologie littéraire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Poétiques de l'inquiétude

Commenter ce livre

 

Poétiques de l'inquiétude

Paru le 03/09/2026

546 pages

Presses Universitaires de Bordeaux

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030013177
9791030013177
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.