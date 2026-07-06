Envoyé vers Mars pour une mission historique menée par l'Ordre mondial des peuples, Eugène Durant quitte la Terre avec une conviction : l'humanité n'est peut-être pas seule dans l'Univers. Mais son voyage bascule lorsqu'il découvre une planète bien différente de tout ce que les scientifiques avaient imaginé. Dans ce monde étrange, traversé par le silence cosmique, les paysages fascinants et les mystères enfouis depuis des millénaires, Eugène devra avancer sans certitude, guidé par une seule question : que cache réellement Mars ? Samuel Pathos est un jeune auteur passionné d'histoire. Curieux du monde qui l'entoure, il s'intéresse également à la science-fiction, à l'environnement, aux relations humaines et à la philosophie. A travers l'écriture, il cherche à offrir à ses lecteurs à la fois un espace d'évasion et une invitation à la réflexion. De la Terre à Mars est son premier roman et sa deuxième ouvre littéraire, après Nuit mouvementée.