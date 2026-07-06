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#Polar

E-killer

Benjamin Gallant

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Dans la paisible ville de Saint-Tremblant, l'horreur surgit sur les routes désertes. Des adolescentes disparaissent, puis sont retrouvées sans vie, percutées dans des circonstances aussi étranges que terrifiantes. Aucun témoin. Aucune trace de conducteur. Seulement une empreinte de pneus, toujours la même. Chargée de l'enquête, une jeune policière refuse de croire à de simples accidents. Derrière ces morts se cache une menace insaisissable : tueur en série, intelligence artificielle défaillante ou vengeance programmée ? Plus elle avance, plus le danger se rapproche. Et si la prochaine cible c'était elle ? E-Killer est un thriller psychologique sous haute tension, où la technologie, la peur et le crime se rencontrent dans une course fatale.

Par Benjamin Gallant
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Benjamin Gallant

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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E-killer

Benjamin Gallant

Paru le 06/07/2026

292 pages

Le Lys Bleu

24,00 €

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Scannez le code barre 9791044043498
9791044043498
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