Dans la paisible ville de Saint-Tremblant, l'horreur surgit sur les routes désertes. Des adolescentes disparaissent, puis sont retrouvées sans vie, percutées dans des circonstances aussi étranges que terrifiantes. Aucun témoin. Aucune trace de conducteur. Seulement une empreinte de pneus, toujours la même. Chargée de l'enquête, une jeune policière refuse de croire à de simples accidents. Derrière ces morts se cache une menace insaisissable : tueur en série, intelligence artificielle défaillante ou vengeance programmée ? Plus elle avance, plus le danger se rapproche. Et si la prochaine cible c'était elle ? E-Killer est un thriller psychologique sous haute tension, où la technologie, la peur et le crime se rencontrent dans une course fatale.