Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Le baiser tropical

Loges V. Yeb

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le baiser tropical plonge le lecteur au coeur d'une intrigue où amour et manipulation se côtoient, où pouvoir et passion s'entrelacent. Lorsque les ambitions politiques s'entrechoquent avec des désirs secrets, chaque geste et chaque parole deviennent une pièce d'un jeu dangereux. Entre complots, trahisons et révélations psychologiques, les personnages se débattent dans un univers où la vérité est souvent plus trouble que les apparences. Thriller captivant et romance envoûtante, ce récit explore les limites de la confiance, du pouvoir et du coeur humain. Préparez-vous à être tenu en haleine jusqu'à la dernière page, dans une atmosphère brûlante et pleine de surprises. Loges V. Yeb est un travailleur social passionné de politique, de sport et d'art. Fasciné par les interactions humaines et les dynamiques de pouvoir, il explore dans ses récits les zones grises de la psychologie et de la société. Epicurien, Le baiser tropical est son premier thriller, où se mêlent romance, manipulation et intrigue politique.

Par Loges V. Yeb
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Loges V. Yeb

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le baiser tropical par Loges V. Yeb

Commenter ce livre

 

Le baiser tropical

Loges V. Yeb

Paru le 06/07/2026

176 pages

Le Lys Bleu

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044042354
9791044042354
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.