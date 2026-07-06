Le baiser tropical plonge le lecteur au coeur d'une intrigue où amour et manipulation se côtoient, où pouvoir et passion s'entrelacent. Lorsque les ambitions politiques s'entrechoquent avec des désirs secrets, chaque geste et chaque parole deviennent une pièce d'un jeu dangereux. Entre complots, trahisons et révélations psychologiques, les personnages se débattent dans un univers où la vérité est souvent plus trouble que les apparences. Thriller captivant et romance envoûtante, ce récit explore les limites de la confiance, du pouvoir et du coeur humain. Préparez-vous à être tenu en haleine jusqu'à la dernière page, dans une atmosphère brûlante et pleine de surprises. Loges V. Yeb est un travailleur social passionné de politique, de sport et d'art. Fasciné par les interactions humaines et les dynamiques de pouvoir, il explore dans ses récits les zones grises de la psychologie et de la société. Epicurien, Le baiser tropical est son premier thriller, où se mêlent romance, manipulation et intrigue politique.