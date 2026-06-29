Ah... se glisser avec volupté entre les lignes d'un livre, comme entre des draps tièdes, s'ouvrir aux êtres et au monde... Rencontrer l'amour avec Madame de Rénal, la cruauté avec Madame de Merteuil, la comédie humaine et ses tragédies, découvrir Los Angeles avec Raymond Chandler, la Russie de Michel Strogoff, le plaisir sérieux, couleur de l'absolu avec Anaïs Nin, les bêtes qui dialoguent chez Colette... Toutes les vies et toutes les morts, les pathétiques, les flamboyantes, les généreuses ou les sordides, à crédit. Mais quand les livres se vengent, quand ils ne nous laissent plus de répit et nous collent à la peau... Quand tout s'inverse, quand la vie imite les livres, pour devenir une bibliothèque fantastique ? On se retrouve entre les lignes.