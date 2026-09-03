111 Lieux à Bordeaux à ne pas manquer (2026)

- Nouvelle édition du guide sorti en 2021 - Version mise à jour avec une quinzaine de nouveaux lieux - Nouvelle mise en page de la collection - Avec trois balades préférées de l'autrice et des cartes en ligne. Et si Bordeaux vous révélait ses secrets les mieux cachés ? Parcourir Bordeaux avec ce guide en main, c'est partir à la recherche de lieux étonnants, parfois méconnus, qui composent le patrimoine passé et présent de la ville. Car si l'histoire de Bordeaux est indissociable du vin, des Anglais et du commerce maritime, la ville recèle bien d'autres trésors à découvrir. Cette édition actualisée des "111 Lieux à Bordeaux à ne pas manquer" vous invite à flâner dans la ville, à en savourer l'atmosphère et à découvrir, au détour des rues, des adresses historiques ou modernes hors des sentiers battus. Une chose est sûre : une fois que vous aurez pris goût à ces déambulations insolites, vous ne visiterez plus Bordeaux comme avant.