Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

111 Lieux à Bordeaux à ne pas manquer (2026)

Fleur Borde, Silva david Da

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
- Nouvelle édition du guide sorti en 2021 - Version mise à jour avec une quinzaine de nouveaux lieux - Nouvelle mise en page de la collection - Avec trois balades préférées de l'autrice et des cartes en ligne. Et si Bordeaux vous révélait ses secrets les mieux cachés ? Parcourir Bordeaux avec ce guide en main, c'est partir à la recherche de lieux étonnants, parfois méconnus, qui composent le patrimoine passé et présent de la ville. Car si l'histoire de Bordeaux est indissociable du vin, des Anglais et du commerce maritime, la ville recèle bien d'autres trésors à découvrir. Cette édition actualisée des "111 Lieux à Bordeaux à ne pas manquer" vous invite à flâner dans la ville, à en savourer l'atmosphère et à découvrir, au détour des rues, des adresses historiques ou modernes hors des sentiers battus. Une chose est sûre : une fois que vous aurez pris goût à ces déambulations insolites, vous ne visiterez plus Bordeaux comme avant.

Par Fleur Borde, Silva david Da
Chez Emons Verlag

|

Auteur

Fleur Borde, Silva david Da

Editeur

Emons Verlag

Genre

Europe

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 111 Lieux à Bordeaux à ne pas manquer (2026) par Fleur Borde, Silva david Da

Commenter ce livre

 

111 Lieux à Bordeaux à ne pas manquer (2026)

Fleur Borde, Silva david Da

Paru le 03/09/2026

240 pages

Emons Verlag

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9783740829759
9783740829759
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.