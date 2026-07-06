L'arsouille explore les méandres de l'histoire et de la politique à travers le prisme d'une critique acerbe des systèmes de pouvoir. En dépeignant les enjeux du capitalisme, du socialisme et des régimes politiques, l'ouvrage dresse un portrait sans fard de l'évolution politique de la France, entre idéaux et dérives. A travers des personnages et des événements historiques marquants, comme les régimes de Vichy et les années Mitterrand, il nous plonge dans un monde où les idéologies se heurtent aux réalités du pouvoir et de la corruption. Une ceuvre provocante qui interroge les choix économiques et politiques de la France moderne et met en lumière les paradoxes de son histoire contemporaine.