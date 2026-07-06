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L'arsouille

Jean-Michel Maniere

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L'arsouille explore les méandres de l'histoire et de la politique à travers le prisme d'une critique acerbe des systèmes de pouvoir. En dépeignant les enjeux du capitalisme, du socialisme et des régimes politiques, l'ouvrage dresse un portrait sans fard de l'évolution politique de la France, entre idéaux et dérives. A travers des personnages et des événements historiques marquants, comme les régimes de Vichy et les années Mitterrand, il nous plonge dans un monde où les idéologies se heurtent aux réalités du pouvoir et de la corruption. Une ceuvre provocante qui interroge les choix économiques et politiques de la France moderne et met en lumière les paradoxes de son histoire contemporaine.

Par Jean-Michel Maniere
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean-Michel Maniere

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Actualité politique France

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L'arsouille

Jean-Michel Maniere

Paru le 06/07/2026

236 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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