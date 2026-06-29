A la recherche du père perdu

Un prisonnier de guerre franco-arménien, une mère traumatisée, une enfance en foyers... Laurette Fekl raconte l'histoire hors du commun de son amie berlinoise Christine. Le point de départ est la recherche du père que Christine n'a jamais connu. La narratrice se rend aux endroits stratégiques, fouille dans les archives, elle et son amie essaient de retrouver les pièces du puzzle éparpillées à Berlin, à Hambourg, à Paris, en Turquie. Souvenirs, documents, bouleversements du XXe siècle et réflexions personnelles s'entremêlent pour donner un récit entre fiction et réalité, qui montre combien la mémoire est fragmentée, peu fiable, et à quel point il est difficile de reconstituer des histoires de vie. Narratrice et protagoniste sortiront transformées de cette histoire soulevant les questions d'identité, de vérité et de silence.