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Ma traversée du désert suivi de...

Alain Batoufouemissa

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Alain Batoufouemissa livre, à travers Ma traversée du désert, un témoignage poignant sur les épreuves qui ont marqué son parcours autant que celui de son pays. De son enfance aux années sombres des guerres civiles qui ont secoué la République du Congo à la fin des années 1990, en passant par les défis personnels et les bouleversements de la pandémie de Covid-19, il retrace un chemin de vie forgé par la résilience, la foi et l'espérance. Entre récit autobiographique, réflexion spirituelle et création théâtrale, cet ouvrage nous plonge au coeur de la condition humaine, là où l'individu se confronte à ses limites pour mieux apprendre à se relever. A la lumière de ses souvenirs et de ses pièces de théâtre, Alain Batoufouemissa nous rappelle que chaque désert peut devenir une source de transformation et de renaissance.

Par Alain Batoufouemissa
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Alain Batoufouemissa

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Ma traversée du désert suivi de...

Alain Batoufouemissa

Paru le 06/07/2026

272 pages

Le Lys Bleu

23,40 €

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Scannez le code barre 9791044039682
9791044039682
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