Le saut de David

Lors de sa première journée dans une nouvelle école, David se retrouve seul à la récréation. Ses camarades de classe s'amusent à leurs jeux préférés sans remarquer le nouvel élève qui est trop timide pour les aborder. Heureusement, dans sa poche se cachent un peu d'espoir, un jeu d'élastique, un petit arc-en-ciel qui n'attend que le bon moment pour déployer ses couleurs. C'est en partageant un peu de lui-même, de sa culture et en ayant confiance en la singularité de son identité que David arrive à créer des liens, sans se dénaturer. Puisant ses racines dans la Chine ancienne, le jeu de l'élastique agit ici comme un symbole de connexion qui permet de relier David à ses nouveaux camarades par le partage de ses origines.