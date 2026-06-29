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#Roman francophone

Les chemins de ma vie

Timothée Kombe

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Ce livre est un recueil de témoignages mettant en exergue l'histoire d'une vie, l'histoire d'un homme certes, mais qui peut impacter celle des autres. Dans un style digeste, limpide et transparent, il remet au goût du jour les notions d'effort, de détermination, de persévérance et, surtout, de sens de la réussite. L'auteur propose une balade à travers un monde occidental moderne, et un autre traditionnel camerounais. Un très bel exposé des valeurs traditionnelles du peuple Maka de l'Est Cameroun, dont il est originaire, plonge le lecteur dans un univers de moeurs et us qui font de cette tribu l'une des plus "redoutables" au Cameroun. Ses études en Europe de l'Est et occidentale lui ont également permis de découvrir un autre mode de vie qu'il décrit point par point. Ce bouillon de cultures fait de l'auteur un hybride qui, dans sa vie courante, sait mettre en application toute cette éducation. Les chemins de ma vie captive par des moments d'intenses émotions, parfois de compassion, mais surtout de satisfaction.

Par Timothée Kombe
Chez Les Impliqués

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Auteur

Timothée Kombe

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

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Les chemins de ma vie

Timothée Kombe

Paru le 29/06/2026

196 pages

Les Impliqués

22,00 €

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Scannez le code barre 9791042811488
9791042811488
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