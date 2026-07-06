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#Roman francophone

Au-delà des orages

Shagwerhe le fouineur Mugisho

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Au-delà des orages est une autobiographie vibrante, où se mêlent anecdotes vécues, récits académiques et voyages, révélant la puissance de la résilience. Avec sincérité, l'auteur y explore la foi, l'endurance, la serviabilité et le développement personnel, véritables piliers d'une vie riche de sens. Chaque expérience devient une leçon universelle : transformer l'adversité en opportunité, cultiver l'amitié et l'hospitalité, persévérer malgré les échecs et transmettre un héritage moral aux autres. Bien plus qu'un récit personnel, cet ouvrage est une invitation à croire en la force de l'espérance et à bâtir une vie éclairée par la détermination, la dignité et la lumière intérieure.

Par Shagwerhe le fouineur Mugisho
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Shagwerhe le fouineur Mugisho

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Au-delà des orages

Shagwerhe le fouineur Mugisho

Paru le 06/07/2026

96 pages

Le Lys Bleu

11,50 €

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Scannez le code barre 9791044038661
9791044038661
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