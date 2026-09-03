Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

Mythologie classique des constellations : contes éternels de la nuit étoilée

Jim Tierney, Annette Giesecke

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide pour les passionnés d'astronomie, à la découverte des merveilleuses histoires de dieux, de héros et de monstres qui peuplent le ciel nocturne. Les hommes contemplent le ciel étoilé avec fascination et émerveillement. Pour les Grecs et les Romains de l'Antiquité, le Soleil, la Lune et la Terre étaient des divinités. Les étoiles au-delà de notre système solaire représentaient quant à elles des héros, des animaux et des monstres que les dieux avaient placés dans le ciel après leur mort. Dans cet ouvrage magnifiquement conçu et superbement illustré par Jim Tierney, Giesecke raconte les récits d'origine des 48 constellations, cataloguées pour la première fois par l'astronome Ptolémée au II ? siècle de notre ère. Une dernière section présente les noms, la localisation et une brève description des 40 autres constellations répertoriées par les astronomes aux XVI ? , XVII ? et XVIII ? siècles, qui ne portent pas de noms issus de la tradition classique. Organisé par hémisphère et par quadrant céleste, l'ouvrage comprend également deux cartes stellaires illustrées pour guider le lecteur vers la localisation de chaque constellation, ainsi que 48 planches en couleur réparties tout au long du livre.

Par Jim Tierney, Annette Giesecke
Chez Editions Nuinui

|

Auteur

Jim Tierney, Annette Giesecke

Editeur

Editions Nuinui

Genre

Lettres classiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mythologie classique des constellations : contes éternels de la nuit étoilée par Jim Tierney, Annette Giesecke

Commenter ce livre

 

Mythologie classique des constellations : contes éternels de la nuit étoilée

Jim Tierney, Annette Giesecke

Paru le 17/09/2026

232 pages

Editions Nuinui

30,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889757145
9782889757145
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.