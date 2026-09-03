Mythologie classique des constellations : contes éternels de la nuit étoilée

Un guide pour les passionnés d'astronomie, à la découverte des merveilleuses histoires de dieux, de héros et de monstres qui peuplent le ciel nocturne. Les hommes contemplent le ciel étoilé avec fascination et émerveillement. Pour les Grecs et les Romains de l'Antiquité, le Soleil, la Lune et la Terre étaient des divinités. Les étoiles au-delà de notre système solaire représentaient quant à elles des héros, des animaux et des monstres que les dieux avaient placés dans le ciel après leur mort. Dans cet ouvrage magnifiquement conçu et superbement illustré par Jim Tierney, Giesecke raconte les récits d'origine des 48 constellations, cataloguées pour la première fois par l'astronome Ptolémée au II ? siècle de notre ère. Une dernière section présente les noms, la localisation et une brève description des 40 autres constellations répertoriées par les astronomes aux XVI ? , XVII ? et XVIII ? siècles, qui ne portent pas de noms issus de la tradition classique. Organisé par hémisphère et par quadrant céleste, l'ouvrage comprend également deux cartes stellaires illustrées pour guider le lecteur vers la localisation de chaque constellation, ainsi que 48 planches en couleur réparties tout au long du livre.