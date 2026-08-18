"et faire fondre le système" est un recueil de poèmes intimes et incandescents, dans lequel la poésie devient pour Aurel un outil de survie et de transformation. Dans une langue libre, inclusive et incarnée, l'auteurice explore les traces de la violence qu'ielle a vécu·e étant enfant, son héritage invisible et le chemin de la reconstruction. Entre colère, tendresse et puissance politique, ce recueil ouvre un espace rare et nécessaire, celui où dire et écrire permet de faire fondre le système et fait exister d'autres manières de dire, de sentir et d'habiter le monde.