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#Roman francophone

Monet

Annelise Calvez

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A Giverny, Claude Monet, le maître de l'impressionnisme, se confie à la patronne d'un café, racontant les souvenirs qui ont façonné sa vie et son oeuvre. A travers des flash-back, il dévoile les luttes artistiques et personnelles qu'il a traversées, entre critiques sévères et une vie amoureuse tourmentée. Marié à Camille, son modèle, Monet se trouve déchiré entre elle et Alice, l'épouse d'un ami. Passion, rédemption et dilemmes sentimentaux s'entrelacent dans ce récit captivant, qui explore l'homme derrière l'artiste et les émotions qui ont nourri ses toiles.

Par Annelise Calvez
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Annelise Calvez

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

XXe siècle

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Monet

Annelise Calvez

Paru le 06/07/2026

224 pages

Le Lys Bleu

21,50 €

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