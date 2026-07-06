A Giverny, Claude Monet, le maître de l'impressionnisme, se confie à la patronne d'un café, racontant les souvenirs qui ont façonné sa vie et son oeuvre. A travers des flash-back, il dévoile les luttes artistiques et personnelles qu'il a traversées, entre critiques sévères et une vie amoureuse tourmentée. Marié à Camille, son modèle, Monet se trouve déchiré entre elle et Alice, l'épouse d'un ami. Passion, rédemption et dilemmes sentimentaux s'entrelacent dans ce récit captivant, qui explore l'homme derrière l'artiste et les émotions qui ont nourri ses toiles.